Двух полицейских задержали за избиение совершившей правонарушение семейной пары

В Петербурге возбудили дело против полицейских, избивших задержанных супругов

В Санкт-Петербурге сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) задержали двух полицейских, которые избили семейную пару. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении правоохранителей возбудили уголовное дело по пунктам «а», «б», «г» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и оружия группой лиц») УК РФ.

По версии следствия, 3 августа во время задержания семейной пары, совершившей административное правонарушение, сотрудники патрульно-постовой службы распылили перцовый баллончик в лицо мужчине, после чего на него и его жену одели наручники. В служебной машине мужчине нанесли множество ударов по голове. Избиения задержанного повторились, когда автомобиль прибыл к отделу полиции. Также полицейские нанесли удар ногой женщине.

Решается вопрос о мере пресечения для задержанных.