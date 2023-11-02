Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 2 ноября 2023Мир

Американский политик назвал аморальными союзников США

Политик Барака: аморальные люди поддерживают США после войны с Россией

Фото: Unsplash

Американский политик и правозащитник Аджаму Барака заявил, что Запад начал войну с Россией и устроил конфликт в Палестине. Об этом он написал в социальной сети X.

Барака перечислил конфликты, к которым причастны США, и назвал аморальными союзников Вашингтона.

«После Афганистана, прокси-войны с Россией и резни палестинцев только самые морально испорченные или наивные люди все еще поддерживают "коллективный Запад"», — подчеркнул американский политик.

Ранее Барака раскрыл план Запада против России на Украине. По его мнению, Вашингтон продолжает конфликт в республике, чтобы ослабить Москву. «Все знают исход конфликта, но Америка продолжает его до последнего украинца, все более отчаянно надеясь, что он ослабит Россию», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Американская разведка оценила готовность Ирана вступить в конфликт с Израилем

      В России заявили о провале американских санкций

      В Палате представителей США высказались об обсуждении помощи Украине

      Посол РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России

      91-летний отец Киркорова сбежал из больницы

      Посол РФ в США рассказал об оценке американских ядерных сил

      Российский посол заявил о провале США на Украине

      Семью мигрантов выдворят из России после школьного конфликта с участием их сына. Что известно об инциденте?

      Американский политик назвал аморальными союзников США

      Пентагон отказался оценивать действия Израиля в секторе Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости