Политик Барака: аморальные люди поддерживают США после войны с Россией

Американский политик и правозащитник Аджаму Барака заявил, что Запад начал войну с Россией и устроил конфликт в Палестине. Об этом он написал в социальной сети X.

Барака перечислил конфликты, к которым причастны США, и назвал аморальными союзников Вашингтона.

«После Афганистана, прокси-войны с Россией и резни палестинцев только самые морально испорченные или наивные люди все еще поддерживают "коллективный Запад"», — подчеркнул американский политик.

Ранее Барака раскрыл план Запада против России на Украине. По его мнению, Вашингтон продолжает конфликт в республике, чтобы ослабить Москву. «Все знают исход конфликта, но Америка продолжает его до последнего украинца, все более отчаянно надеясь, что он ослабит Россию», — сказал он.