Раскрыта реакция премьера Италии на звонок российских пранкеров

Affaritaliani: премьер Италии была вне себя после разговора с Вованом и Лексусом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пришла в ярость из-за российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Реакцию политика на звонок блогеров раскрыло издание Affaritaliani.

По данным издания, Мелони в ярости на своих советников, в частности на Франческо Тало. Ответственность за инцидент взял на себя дипломатический офис, которым он руководит.

Также отмечается, что разговор с пранкерами стал «ошибкой, которая подвергла Мелони насмешкам со стороны россиян». «В ближайшее время ожидаются меры, не исключено, что голова Тало может полететь с плеч», — говорится в публикации.

Вован и Лексус опубликовали разговор с премьер-министром Италии 1 ноября. В ходе беседы с пранкерами, которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками, Мелони сообщила, что многие страны устали от украинского конфликта. Говоря о контрнаступлении Украины, политик заявила, что оно «возможно, идет не так, как ожидалось».