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11:41, 2 ноября 2023Культура

Юрий Назаров назвал Аллу Пугачеву несчастной женщиной

Артист Юрий Назаров назвал певицу Аллу Пугачеву несчастной женщиной

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Юрий Назаров заявил о том, что эстрадная певица Алла Пугачева несчастная женщина. Об этом он сообщил в разговоре с aif.ru.

«Какие бы она там себе особняки ни покупала, заработав немалых денежек на России, все равно я не верю, что на душе там хорошо. Вдали от родной земли, я не верю, что радостно можно жить, какие хоромы ни покупай. На старости лет оказаться там, где ты никому на хрен не нужен. Мне в страшном сне такое не привидится», — подчеркнул актер.

Назаров отметил, что Пугачева сама обрекла себя на такое печальное положение, а также заявил, что не может предположить, что творится в голове исполнительницы.

23 октября стало известно, что Алла Пугачева покинула Израиль с сыном Гарри и дочерью Лизой. Отмечалось, что они планируют провести на Кипре ближайший год. При этом супруг певицы Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявлял, что эмиграцию из Израиля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке семья даже не рассматривает.

Позже зампред комитета Госдумы по культуре и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко раскритиковала Пугачеву и Галкина, сравнив их с отходами, которые плавают в проруби.

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      Анастасия Астахова
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