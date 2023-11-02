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20:10, 2 ноября 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ участника нападений на прохожих в Петербурге попало на видео

В Петербурге спецназ ФСБ задержал в особняке участника нападения на прохожих

В Санкт-Петербурге задержали 12-го обвиняемого по делу о нападениях на прохожих в городе. Видео «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

На кадрах видно, как сотрудники СКР и спецназ ФСБ заходят в особняк фигуранта. Затем юношу отвозят на допрос. Он опознает себя на видеоролике с избиением, но уточняет, что нанес только один удар ладонью по лицу.

Задержанным оказался 18-летний молодой человек. Решается вопрос о его аресте.

По версии следствия, в 2023 году группа молодых людей провоцировала драки с жителями Петербурга и избивала их. Расследование началось после того, как глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в интернете видеоролики с избиениями прохожих выходцами из Азербайджана.

Всего по делу о хулиганстве на почве национальной ненависти и вражды задержали уже 11 человек, которые называли себя азербайджанской мафией.

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      Екатерина Кашурникова
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