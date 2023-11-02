Залужный похвалил российские средства ПВО

Залужный: новые ракеты российских ЗРК С-400 дотягиваются до Днепропетровска

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный похвалил российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он высказался в интервью журналу Economist.

Главком заявил, что Россия «улучшила свою противовоздушную оборону», отметив, что ракеты новых российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 могут достигать границ города Днепропетровск. При этом Залужный пожаловался на то, что передаваемое Киеву западное вооружение теряет свою полезность из-за медлительности в его поставках, благодаря которой Россия успевает усовершенствовать свой арсенал. В частности, он указал на новые ракеты к ЗРК С-400, сделавшие «менее полезными» для ВСУ американские истребители F-16, поставка которых ожидается Украиной в следующем году.

«Сдерживая поставки ракетных комплексов большой дальности и танков, Запад позволил России перегруппироваться и укрепить оборону <…>. Эти системы были наиболее актуальны для нас в прошлом году, но они появились только в этом», — подчеркнул главком.

В интервью Залужный также похвалил системы радиоэлектронной борьбы и авиацию России. По его словам, они превосходят украинские и затрудняют продвижение ВСУ.