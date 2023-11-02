Заманившего в свою квартиру девочку россиянина выпустили из СИЗО

В Екатеринбурге выпустили из СИЗО мужчину, заманившего девочку в свою квартиру

В Екатеринбурге выпустили из СИЗО мужчину, заманившую с помощью щенка восьмилетнюю девочку к себе в квартиру. Об этом сообщает E1.RU.

Фигурант был арестован сначала до 27 сентября, затем арест продлили на месяц. Однако россиянин обжаловал такое постановление.

Ранее стало известно, что 26 июля, мужчина заманил к себе девочку домой при помощи щенка, которого подобрал накануне. Полицию вызвали соседи, обратив внимание, что в квартире не горит свет, но слышно движение. По их словам, мужчина употребляет наркотики. Прибывшие на место полицейские забрали мужчину, а щенка выпустили во двор. Когда девочку вывели из подъезда, она была вся грязная и растрепанная.