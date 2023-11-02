Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов

Зеленский обсудил ситуацию на фронте с министром обороны Нидерландов Оллонгрен

Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

«Спасибо за важные решения в помощь Украине. Они стали сигналом для других партнеров — как это было с Patriot и F-16», — написал политик.

Он также обсудил с министром ситуацию на фронте, дальнейшую помощь Нидерландов Вооруженным силам Украины (ВСУ) и работу зерновых коридоров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, находясь в Берлине, обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом экспорт зерна из республики на мировые рынки.