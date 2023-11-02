Жители российского города оказались в «Сайлент Хилле»

В Челябинске ввели режим «черного неба»

Из-за смога в Челябинске на два дня ввели режим «черного неба». О том, что жители российского города попали в фильм «Сайлент Хилл», сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что при этом местные показатели загрязнения воздуха держатся в норме. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) будет действовать 2 и 3 ноября. Теперь производства обязаны сократить выбросы в атмосферу на 20 процентов. Это связано со слабым ветром, который провоцирует застой вредных веществ в воздухе.

При установлении режима НМУ специалисты советуют гражданам не открывать окна для проветривания помещений, пить больше воды, чаще проводить влажную уборку помещений и не выходить на улицу без необходимости.

В октябре режим «черного неба» был объявлен в двух российских городах — Красноярске и Минусинске. В Красноярске он дейстовал три дня, в Минусинске — четыре дня.