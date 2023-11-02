Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:55, 2 ноября 2023Среда обитания

Жители российского города оказались в «Сайлент Хилле»

В Челябинске ввели режим «черного неба»

Фото: Наиль Фаттахов / ТАСС

Из-за смога в Челябинске на два дня ввели режим «черного неба». О том, что жители российского города попали в фильм «Сайлент Хилл», сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что при этом местные показатели загрязнения воздуха держатся в норме. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) будет действовать 2 и 3 ноября. Теперь производства обязаны сократить выбросы в атмосферу на 20 процентов. Это связано со слабым ветром, который провоцирует застой вредных веществ в воздухе.

При установлении режима НМУ специалисты советуют гражданам не открывать окна для проветривания помещений, пить больше воды, чаще проводить влажную уборку помещений и не выходить на улицу без необходимости.

В октябре режим «черного неба» был объявлен в двух российских городах — Красноярске и Минусинске. В Красноярске он дейстовал три дня, в Минусинске — четыре дня.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новое боевое подразделение в составе спецназа «Ахмат». Что о нем известно?

      В России призвали не допустить применения запрещенного оружия Израилем

      В зоне СВО погиб российский ас-оператор беспилотников

      Джиджи Хадид и Брэдли Купера заметили на свидании в театре

      Морские звезды оказались головами

      Латвия введет запрет на нахождение в стране российских машин

      В Госдуме раскритиковали предложение ввести отцовский капитал

      Молдавия договорилась о поставках газа с Турцией

      На Украине задержали представившегося Иисусом кладбищенского вора

      В России изменили правила расчета нефтегазовых доходов бюджета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости