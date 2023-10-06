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12:58, 6 октября 2023Россия

В двух российских городах ввели режим «черного неба»

В Красноярске и Минусинске объявили режим «черного неба»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В двух российских городах — Красноярске и Минусинске — объявили режим «черного неба». Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Роспотребнадзора.

Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) в Красноярске будет действовать с 19:00 часов 7 октября до 13:00 часов 9 октября, а в Минусинске — с 19:00 часов 6 октября до 13:00 часов 9 октября.

«Усилен мониторинг атмосферного воздуха на территории перечисленных городов», — говорится в заявлении ведомства.

В августе в Красноярске также вводили режим «черного неба».

При установлении подобного режима специалисты обычно советуют гражданам не открывать окна для проветривания помещений, пить больше воды, чаще делать влажную уборку и по возможности не выходить на улицу.

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    Евгения Куликова
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