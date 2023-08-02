В российском городе ввели режим «черного неба»

В Красноярске ввели режим «черного неба» и усилили мониторинг воздуха

В Красноярске ввели режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим «черного неба», а также усилили мониторинг атмосферного воздуха. Об этом сообщило краевое управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.

В службе уточнили, что ограничения в российском городе будут действовать с 13:00 (9:00 по Москве) до 19:00 (15:00 по Москве) 3 августа.

Кроме того, предприятиям Красноярского края предписали сократить выбросы в атмосферу.

В управлении Роспотребнадзора напомнили, что источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, по этой причине накапливаются вредные вещества.

При установлении режима «черного неба» специалисты советуют гражданам не открывать окна для проветривания помещений, пить больше воды, чаще делать влажную уборку и по возможности не выходить на улицу.