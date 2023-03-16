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14:05, 16 марта 2023Среда обитания

Режим «черного неба» введут в российском городе

В Красноярске до 18 марта введут режим «черного неба» из-за высокого загрязнения воздуха

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Красноярске с вечера 16 марта до утра 18 марта введут режим «черного неба» — неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в Telegram.

«Режим НМУ вводится в Красноярске с 19:00 (15:00 по московскому времени) сегодняшнего дня до 7:00 (3:00 по московскому времени) 18 марта Среднесибирским УГМС. Управлением Роспотребнадзора будет усилен мониторинг атмосферного воздуха на территории города», — заявил глава ведомства.

В эти дни НМУ специалисты советуют не открывать окна для проветривания помещений, пить больше воды, чаще делать влажную уборку и по возможности не выходить на улицу.

Режим «черного неба» периодически вводят в Красноярске и других городах России. Так, 2 февраля НМУ объявили сразу в шести населенных пунктах — Красноярске, Назарове, Минусинске, Ачинске, Абакане и Черногорске.

Режим «черного неба» связан с погодой — в основном с отсутствием ветра, который обычно рассеивает опасные частицы в атмосфере. НМУ метеорологи объявляют для того, чтобы промышленные предприятия снизили нагрузку на окружающую среду.

Нина Ташевская
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