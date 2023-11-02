Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:39, 2 ноября 2023Экономика

Золотые резервы России достигли рекордных значений

Россия в сентябре нарастила золотые резервы до рекордных 2,36 тысячи тонн

Фото: PxHere

По итогам сентября 2023 года золотые резервы России выросли до рекордных значений — 2,36 тысячи тонн. Нарастив этот показатель, страна удержала пятое место в мире среди стран с крупнейшими золотыми запасами, передает РИА Новости.

Запасы российского золота увеличились в сентябре на 2 процента (на 44 тонны) и достигли максимального показателя за всю современную историю страны.

При этом в конце первого осеннего месяца произошел резкий обвал цен на драгоценный металл, вложения снизились до 140,5 миллиарда долларов (на 3 процента).

Первое место среди стран с крупнейшими золотыми запасами занимает США (8,1 тысячи тонн), второе — ФРГ (3,35 тысячи тонн), третье — Италия (2,45 тысячи тонн) и четвертое — Франция (2,4 тысячи тонн).

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила ограничить экспорт из России золота физическими лицами, поскольку нелегальный оборот драгоценного металла приносит российскому бюджету колоссальный ущерб. В поправках оговаривается возможность установления штрафов исходя из стоимости драгметаллов и камней.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Американские военные подорвали межконтинентальную ракету из-за неполадок. Как проходили запуски?

      Озвучен снижающий вред загрязненной окружающей среды микроэлемент

      В ЕС подняли вопрос о стратегии на случай прекращения поставок газа из России

      Нганну объяснил претензии к судившим его бой с Фьюри арбитрам

      В регионах близ зоны СВО выросли цены на аренду жилья из-за приезда жен военных

      Девушка побывала в родном городе жениха и узнала пугающую правду о нем

      В ЕП обратили внимание на 22-кратное превышение Украиной одной из квот ЕС

      Названы необычные позы для незабываемого секса

      На Украине рассказали о плачевном состоянии ВСУ на поле боя

      Российские военные нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости