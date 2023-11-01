Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:42, 1 ноября 2023Экономика

Россиянам захотели ограничить вывоз золота из страны

Замглавы Минфина: ФТС предложила ограничить экспорт золота физическими лицами

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила ввести ограничение на вывоз из России золота физическими лицами, сообщил в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев. Его цитирует «Интерфакс».

По словам чиновника, нелегальный оборот золота приносит российскому бюджету колоссальный ущерб, а концентрат драгоценного металла зачастую экспортируется под видом лома и отходов. Заявления прозвучали в ходе обсуждения в парламенте законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за незаконный аффинаж (очистка драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов).

«Здесь целый комплекс мер предпринимается. Первое — это законопроект, который сейчас рассматривается, надеюсь, он будет поддержан. Также принято решение об ограничении экспорта лома и отходов», — прокомментировал замминистра. Он уточнил, что ряд мер, в том числе электронная система маркировки и прослеживаемости нелегального золота, должен привести к существенному снижению незаконного оборота.

Депутаты одобрили ужесточение ответственности. Принятыми в первом чтении поправками оговаривается возможность установления штрафов исходя из стоимости драгметаллов и камней, а также допускается исчисление их в величине, кратной стоимости предмета преступления.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал о выделении в регионе нескольких десятков гектаров для желающих стать золотоискателями россиян. Контролировать работу индивидуальных старателей планируется в том числе для соблюдения природоохранных законов.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Сын Евгения Пригожина возглавил ЧВК «Вагнер». Что известно о 25-летнем наследнике бизнесмена?

      Рита Дакота рассказала об уколах красоты

      В ООН высказались об израильском ударе по лагерю беженцев в Газе

      В МИД рассказали об удерживаемых ХАМАС россиянах

      Стало известно количество пораженных Израилем целей в секторе Газа

      Момент крупного ДТП с машиной скорой помощи и Porsche в Москве попал на видео

      Российским школьникам предложили поступить в вуз без экзаменов

      В Финляндии конфисковали российские бренды

      Звезду «Игры престолов» заметили целующейся с английским аристократом

      Инспектора погранслужбы Украины осудили на 27 лет за расстрел двух граждан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости