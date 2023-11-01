Россиянам захотели ограничить вывоз золота из страны

Замглавы Минфина: ФТС предложила ограничить экспорт золота физическими лицами

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила ввести ограничение на вывоз из России золота физическими лицами, сообщил в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев. Его цитирует «Интерфакс».

По словам чиновника, нелегальный оборот золота приносит российскому бюджету колоссальный ущерб, а концентрат драгоценного металла зачастую экспортируется под видом лома и отходов. Заявления прозвучали в ходе обсуждения в парламенте законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за незаконный аффинаж (очистка драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов).

«Здесь целый комплекс мер предпринимается. Первое — это законопроект, который сейчас рассматривается, надеюсь, он будет поддержан. Также принято решение об ограничении экспорта лома и отходов», — прокомментировал замминистра. Он уточнил, что ряд мер, в том числе электронная система маркировки и прослеживаемости нелегального золота, должен привести к существенному снижению незаконного оборота.

Депутаты одобрили ужесточение ответственности. Принятыми в первом чтении поправками оговаривается возможность установления штрафов исходя из стоимости драгметаллов и камней, а также допускается исчисление их в величине, кратной стоимости предмета преступления.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал о выделении в регионе нескольких десятков гектаров для желающих стать золотоискателями россиян. Контролировать работу индивидуальных старателей планируется в том числе для соблюдения природоохранных законов.