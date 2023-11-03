19-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в пиджаке на голое тело

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева снялась в откровенном виде для журнала Numero. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя манекенщица позировала перед камерой в пиджаке на голое тело и классических черных брюках. При этом визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы красную помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы назад, сделав ровный боковой пробор.

Кроме того, девушку сфотографировали в черном бюстгальтере, кружевной юбке длины макси и рубашке с галстуком.

В сентябре Дева Кассель посетила в откровенном образе показ модного дома Dior, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Манекенщица появилась на публике в костюме черного цвета, который состоял из топа-бралетт, кардигана с перьями и юбки длины макси. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках, а в руках держала сумку-клатч упомянутого бренда.