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13:58, 3 ноября 2023Россия

43-летнюю петербурженку облили кислотой на улице

В Петербурге 43-летнюю женщину облили кислотой на Замшиной улице

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 43-летнюю женщину облили кислотой на Замшиной улице. Об этом стало известно телеканалу 78.ru.

Пострадавшую горожанку доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи диагностировали у нее ожоги спины, живота, бедер и голени, а также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Петербурженка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее в состоянии средней тяжести поместили в приемный покой.

По подозрению в совершении преступления задержали 26-летнюю жительницу дома № 62 по этой же улице. В прошлом она была судима за кражу с банковского счета и была лишена родительских прав.

Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что сотрудника московского аэропорта Шереметьево уволили после угроз облить бывшую девушку кислотой.

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      Анна Щербакова
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