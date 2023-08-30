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15:28, 30 августа 2023Путешествия

Россиянин расстался со стюардессой, пригрозил облить ее кислотой и был уволен

Kras Mash: полицейского уволили за угрозы облить стюардессу кислотой

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сотрудника аэропорта Шереметьево уволили после угроз облить бывшую девушку кислотой. Историей поделился Telegram-канал Kras Mash.

Уточняется, что 32-летний уроженец города Ужур в Красноярском крае, работал в линейном отделе МВД России в столичном аэропорту больше 10 лет. У него завязался служебный роман с 31-летней стюардессой Людмилой, но их любовная история кончилась плохо, и пара рассталась.

Сначала молодой человек просил возлюбленную вернуться, а затем перешел к угрозам, пообещав облить девушке лицо кислотой. Тогда Людмила обратилась к правоохранителям, Вадима уволили с работы. По информации канала, разбирательство продолжается.

Ранее внешность российской бортпроводницы в униформе привлекла внимание пользователей сети. Снимок девушки в голубой мини-юбке понравился иностранцам, ее сочли красивой и милой.

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    Мария Борисова
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