Внешность российской стюардессы в униформе взволновала иностранцев в сети

Стюардесса авиакомпании S7 поразила иностранцев фотографией в униформе

Стюардесса российской авиакомпании S7 Airlines сфотографировалась в фирменной униформе на борту воздушного судна и взволновала иностранцев. Серия снимков появилась в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных в сети кадрах бортпроводница по имени Софья сидя позирует на камеру у входа в самолет в аэропорту Новосибирска в голубых мини-юбке и пиджаке и белой рубашке. Свой образ девушка дополнила зеленым шарфом и убранными в пучок волосами.

Внешность россиянки поразила пользователей сети, которые начали оставлять восхищенные комментарии под публикацией. «Очень красивое фото», «Красивая», «Такая симпатичная и милая», — писали они.

Ранее в августе стюардессы авиакомпании Swiss International Air Lines устроили фотосессию на крыле самолета и вызвали гнев начальства. На кадрах, попавших в сеть, видно, как бортпроводница лайнера Boeing-777 кружится и принимает шуточные позы, для совместного снимка к ней присоединяется мужчина.

