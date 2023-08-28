Стюардессы устроили фотосессию на крыле самолета и попали на видео

Стюардессы устроили фотосессию на крыле самолета и вызвали гнев начальства

Стюардессы авиакомпании Swiss International Air Lines устроили фотосессию на крыле самолета и вызвали гнев начальства. На историю обратило внимание издание New York Post.

В распоряжение портала попало видео, снятое путешественником из терминала аэропорта. На кадрах видно, как бортпроводница лайнера Boeing-777 выходит на крыло самолета, кружится и принимает шуточные позы, для совместного снимка к ней присоединяется мужчина. При этом внизу стоят трое сотрудников наземной службы аэропорта в ярких жилетах и фотографируются рядом с турбиной. Позже на крыло становится третий член экипажа, который изображает бодибилдера на камеру.

Как уточнило издание, самолет швейцарской авиакомпании должен был отправиться из Буэнос-Айреса в Цюрих. Руководство перевозчика сочло поведение сотрудников недопустимым. Представитель компании Михаэль Пельцер (Michael Pelzer) заявил, что крылья Boeing-777 находятся на высоте пяти метров и вставать на них можно только в случае эвакуации.

Коллеги бортпроводников также осудили их действия, обвинив в непрофессионализме. «Если бы это случилось со мной в Цюрихе, я бы отправил этих людей прямо домой», — сказал командир другого воздушного судна.

Ранее бортпроводники авиакомпании Air Canada устроили фотосессию на летном поле. Они позировали на фоне двигателя самолета и разозлили пассажиров.