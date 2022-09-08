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Бортпроводники устроили фотосессию на летном поле и вызвали споры в сети

Бортпроводники Air Canada устроили фотосессию на фоне самолета и разозлили пассажиров

Фото: @sugywitdahoodie

Бортпроводники авиакомпании Air Canada устроили фотосессию на летном поле и разозлили пассажиров, ожидавших своего вылета более трех часов. Процесс съемки членов экипажа попал в TikTok и вызвал споры в сети. На историю обратил внимание New York Post.

По данным издания, пассажиры поднимались на борт авиакомпании Air Canada и заметили, что сотрудники аэропорта устроили фотосессию на летном поле. Одна из пользовательниц платформы TikTok под ником @sugywitdahooodie засняла на камеру радостных бортпроводников. Видео девушки набрало сотни тысяч просмотров.

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На кадрах видно, как член экипажа позирует на фоне двигателя самолета. Его фотографами выступают трое грузчиков. Другие стюардессы в это время делают селфи на летном поле.

Видео вызвало споры в сети. Некоторые пользователи поделились своими историями о задержках рейсов в комментариях. «Мой рейс авиакомпании Air Canada был задержан на два часа, потому что экипаж поздно покинул свой отель и застрял в пробке», — сообщил один из комментаторов.

Однако были и те, кто защитил бортпроводников. «Они, вероятно, ждут вылета и тоже пытаются скоротать время», — написал другой комментатор.

Более того, видеоролик привлек внимание стюардессы, которая отметила, что иногда членам экипажа приходится ждать вылета значительно дольше, чем пассажирам. «В особенности, когда дежурство начинается за два часа до посадки», — объяснила она.

Ранее в сентябре пассажир самолета подрался с бортпроводниками и сорвал рейс авиакомпании EasyJet из Лондона на Кипр. Будучи в состоянии алкогольного опьянения 22-летний британец напал на членов кабинного экипажа и угрожал безопасности полета.

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Фариза Бацазова
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