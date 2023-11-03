Абхазия вернет России незаконно полученные пенсии на 25 миллионов рублей

Абхазия вернет Соцфонду РФ незаконно полученные пенсии на 25 миллионов рублей

Абхазия вернет Социальному фонду России незаконно полученные пенсии на сумму 25 миллионов рублей, соответствующие изменения внесены парламентом в закон «О бюджете Пенсионного фонда Абхазии», передает ТАСС.

В декабре 2022 года парламент республики, а в марте 2023 года Совет Федерации РФ ратифицировали протокол к соглашению об усилении контроля за расходованием российских средств на выплату пенсий россиянам, постоянно проживающим на территории страны. В документе предполагается возвращение абхазской стороной средств, которые незаконно получили родственники умерших, не известившие об этом государство.

С 2015 года сумма составила 25 миллионов рублей. Они будут возмещены России согласно изменениям в разделе «Другие общегосударственные вопросы» бюджета Пенсионного фонда Абхазии.

Ранее министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба подтвердил готовность республики вступить в Союзное государство России и Белоруссии.

