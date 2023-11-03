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06:29, 3 ноября 2023Бывший СССР

Абхазия вернет России незаконно полученные пенсии на 25 миллионов рублей

Абхазия вернет Соцфонду РФ незаконно полученные пенсии на 25 миллионов рублей

Фото: Ekaterina Anpilogova / Globallookpress.com

Абхазия вернет Социальному фонду России незаконно полученные пенсии на сумму 25 миллионов рублей, соответствующие изменения внесены парламентом в закон «О бюджете Пенсионного фонда Абхазии», передает ТАСС.

В декабре 2022 года парламент республики, а в марте 2023 года Совет Федерации РФ ратифицировали протокол к соглашению об усилении контроля за расходованием российских средств на выплату пенсий россиянам, постоянно проживающим на территории страны. В документе предполагается возвращение абхазской стороной средств, которые незаконно получили родственники умерших, не известившие об этом государство.

С 2015 года сумма составила 25 миллионов рублей. Они будут возмещены России согласно изменениям в разделе «Другие общегосударственные вопросы» бюджета Пенсионного фонда Абхазии.

Ранее министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба подтвердил готовность республики вступить в Союзное государство России и Белоруссии.

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      Марина Совина
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