Арестован расследовавший стрельбу в казанской школе полковник

В Москве арестовали полковника СК России, расследовавшего дело Галявиева

Басманный суд Москвы арестовал замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Полковник юстиции просил назначить ему домашний арест или запрет действий, однако суд удовлетворил ходатайство гособвинения. Избенко пробудет под стражей до 12 декабря 2023 года. Его обвиняют в двух эпизодах преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).

Дело было возбуждено 12 октября, спустя две недели Избенко задержали. По данным «Коммерсанта» поводом стало обращение в правоохранительные органы одного из фигурантов дела, которое расследовал Избенко.

За свою карьеру полковник принимал участие в расследовании нескольких резонансных дел, среди них — авиакатастрофа самолета Falcon во Внуково, теракт над Синайским полуостровом, где был взорван Airbus А321, а также стрельба в казанской гимназии в 2021 году.