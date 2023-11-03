Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:30, 3 ноября 2023Силовые структуры

Арестован расследовавший стрельбу в казанской школе полковник

В Москве арестовали полковника СК России, расследовавшего дело Галявиева
СюжетСтрельба в школе

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Полковник юстиции просил назначить ему домашний арест или запрет действий, однако суд удовлетворил ходатайство гособвинения. Избенко пробудет под стражей до 12 декабря 2023 года. Его обвиняют в двух эпизодах преступлений по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).

Дело было возбуждено 12 октября, спустя две недели Избенко задержали. По данным «Коммерсанта» поводом стало обращение в правоохранительные органы одного из фигурантов дела, которое расследовал Избенко.

За свою карьеру полковник принимал участие в расследовании нескольких резонансных дел, среди них — авиакатастрофа самолета Falcon во Внуково, теракт над Синайским полуостровом, где был взорван Airbus А321, а также стрельба в казанской гимназии в 2021 году.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Главаря банды, избивавшей петербуржцев, задержали в Азербайджане. Что известно о деле «азербайджанской мафии»?

      Основателя рухнувшей криптобиржи признали виновным в мошенничестве

      Вернувшаяся в Россию Пугачева попала на видео

      На Украине заметили негативный сигнал в переключении внимания на Израиль

      Популярный комик развеял стереотип о поведении россиян на отдыхе

      52-летний дагестанец угодил в больницу с нервным срывом из-за сайта знакомств

      У российского бойца обнаружили наркотики

      Названа лучшая добавка для поддержания здоровья мозга

      Раскрыт неожиданный плюс белья с торчащими сосками бренда Ким Кардашьян

      Блинкен прибыл в Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости