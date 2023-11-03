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07:05, 3 ноября 2023Мир

США использовали беспилотники в Газе для поиска заложников

Reuters: беспилотники США летают над Газой и ищут захваченных ХАМАС заложников

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Разведывательные американские беспилотники совершают полеты над сектором Газа в поисках заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября, пишет Reuters со ссылкой на чиновников США.

Как уточнил один из источников, США используют беспилотники уже неделю. В Вашингтоне считают, что десять пропавших без вести американцев могут быть среди более чем 200 заложников в секторе Газа. Американская сторона полагает, что ХАМАС удерживает их в разветвленной сети туннелей.

Ранее две гражданки США, мать и дочь, удерживаемые ХАМАС, были доставлены до границы сектора Газа с Израилем. Освобожденных женщин доставили на военную базу, где они воссоединились со своими семьями.

23 октября стало известно, что ХАМАС освободило еще двух заложников из сектора Газа.

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      Марина Совина
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