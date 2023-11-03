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11:40, 3 ноября 2023Мир

Блинкен раскрыл планы своего визита в Израиль

Госсекретарь США Блинкен встретится с премьером и президентом Израиля

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Свои планы дипломат раскрыл на странице в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Вернулся в Израиль, где проведу встречи с Нетаньяху, президентом Герцогом и другими руководителями. Мы обсудим право Израиля на самооборону и нашу работу по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа», — заявил Блинкен.

На данный момент Блинкен находится в турне по странам Ближнего Востока и Азии, и Израиль стал первой страной, куда направился дипломат. После он также посетит с визитом Иорданию, Южную Корею и Японию.

Ранее Блинкен прибыл в Израиль с визитом. По данным газеты The Washington Post, главный американский дипломат будет более настойчиво требовать от израильтян облегчения гуманитарной ситуации на густонаселенной территории Газы.

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      Максим Габриелян
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