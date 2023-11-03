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15:43, 3 ноября 2023Силовые структуры

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов согласился сотрудничать со следствием

Shot: блогер-миллионник Аяз Шабутдинов согласился сотрудничать со следствием

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов согласился сотрудничать со следствием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, он допрашивается в качестве подозреваемого.

О задержании Шабутдинова по делу о мошенничестве стало известно в пятницу, 3 ноября. Основанием для этого стало заявление недовольной клиентки, которая была не согласна с условиями возврата средств за приобретенные курсы.

Представитель бизнес-тренера заявила, что Шабутдинов вернулся в Россию, но никакого задержания не было. Он продолжает работать.

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      Илона Палей
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