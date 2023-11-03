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10:56, 3 ноября 2023Мир

Боевики ХАМАС захотели пойти на полный компромисс для обмена пленными

NBC: ХАМАС заявило о готовности пойти на компромисс для обмена пленными
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово пойти на полный компромисс для обмена пленными с израильской стороной. Об этом в интервью телеканалу NBC сообщил представитель руководства ХАМАС Гази Хамад.

«Сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы отпустить всех заложников, как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле», — сказал он.

Ранее Байден заявил, что Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС следует частично приостановить боевые действия, чтобы дать время освободить заложников, удерживаемых боевиками группировки в секторе Газа, а не полностью прекращать огнь.

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      Глеб Бажуткин
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