Боевики ХАМАС захотели пойти на полный компромисс для обмена пленными

NBC: ХАМАС заявило о готовности пойти на компромисс для обмена пленными

Палестинское радикальное движение ХАМАС готово пойти на полный компромисс для обмена пленными с израильской стороной. Об этом в интервью телеканалу NBC сообщил представитель руководства ХАМАС Гази Хамад.

«Сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы отпустить всех заложников, как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле», — сказал он.

Ранее Байден заявил, что Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС следует частично приостановить боевые действия, чтобы дать время освободить заложников, удерживаемых боевиками группировки в секторе Газа, а не полностью прекращать огнь.