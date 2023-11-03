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10:28, 3 ноября 2023Экономика

Основателя рухнувшей криптобиржи признали виновным в мошенничестве

В суде США признали основателя FTX Бэнкмана-Фрида виновным в похищении $8 млрд

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Присяжные федерального суда Манхэттена признали основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве и преступном сговоре. В ходе разбирательства прокуроры доказали, что бывший миллиардер похитил 8 миллиардов долларов у клиентов биржи, передает Reuters.

Окружной суд вынесет приговор Бэнкману-Фриду 28 марта 2024 года. По информации агентства, обвиняемому грозят десятилетия тюремного заключения. В то же время Бэнкман-Фрид свою вину по восьми пунктам обвинения отрицает и намерен продолжать активно бороться в суде.

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Криптобиржа FTX объявила о банкротстве в США 11 ноября 2022 года — причиной стал быстро усугубляющийся кризис ликвидности. Сэм Бэнкман-Фрид, состояние которого оценивалось более чем в 26,5 миллиарда долларов, принял решение покинуть пост главы компании. В общей сложности FTX задолжала восемь миллиардов долларов, а руководству так и не удалось найти средства для поддержания ликвидности. Крах биржи привел к обвалу стоимости наиболее популярных криптовалют, событие стало крупнейшим банкротством в индустрии в 2022 году.

12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамских островах, а на следующий день власти США подали иск в суд. 21 декабря предприниматель дал согласие на свою экстрадицию, 22-го числа прямо из аэропорта его повезли в здание суда, а затем выпустили под залог в рекордные 250 миллионов долларов. С августа 2023 года он находится в тюрьме после того, как окружной судья отменил его освобождение под залог, придя к выводу, что Бэнкман-Фрид влиял на показания свидетелей обвинения.

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      Мария Грушко
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