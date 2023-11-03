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06:10, 3 ноября 2023Экономика

Стало известно о новом бедствии Европы из-за Украины

Interia: ЕС теряет 600 миллиардов евро в год из-за массовой депрессии граждан

Фото: Yves Herman / Reuters

Европу настигла новая «эпидемия» в виде депрессии населения, которая возникла на фоне ситуации на Украине и пандемии COVID-19. Об этом написало издание Interia со ссылкой на Польский институт экономики (PIE).

В публикации отмечается, что депрессия и тревога становятся эпидемией в современной Европе. Сейчас экономисты пытаются перевести эту, на первый взгляд, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран Европейского Союза (ЕС). Согласно сведениям PIE, 62 процента респондентов в Евросоюзе негативно оценили свое психическое здоровье из-за влияния конфликта на Украине и пандемии. В частности, депрессию и психические расстройства можно измерить с экономической точки зрения.

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«В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2 процента ВВП, то есть более 600 миллиардов евро. По подсчетам PIE, более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительностью труда», — отмечается в материале.

Однако представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уверяют, что каждый доллар, направленный на лечение депрессии, возвращается в четырехкратном размере благодаря повышению трудоспособности граждан.

Ранее в США сравнили ситуацию в мировой экономике с крушением поезда. С таким мнением выступил бывший старший экономист по международным вопросам в Совете экономических консультантов Соединенных Штатов Нуриэль Рубини.

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      Марина Совина
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