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09:53, 3 ноября 2023Россия

Депутатов решили проверить на знание Конституции России

Mash: депутатов Госдумы решили проверить на знание Конституции с помощью теста

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутатов Госдумы решили проверить на знание Конституции России с помощью теста, состоящего из 10 вопросов. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, такая идея возникла, поскольку некоторые госслужащие отличились заявлениями, противоречащими основному закону страны.

В тест по знанию основного закона государства включили 10 вопросов. На каждый из них будет выделено по минуте. Успешно справившимся с заданиями пообещали выдать сертификаты и ценный призы.

Всем сотрудникам аппарата и депутатам уже разослали список вопросов. Среди них встречаются такие: Кто является главнокомандующим ВС РФ? Как можно нарушить тайну переписки?

Ранее депутат Госдумы Денис Кравченко рассказал, что возможности мошенников существенно ограничили. Парламентарий подчеркнул, что по этой причине в значительной степени повысился уровень защиты граждан. В то же время он пообещал, что работа по совершенствованию безопасности персональных данных россиян будет продолжаться.

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      Анна Щербакова
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