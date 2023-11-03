Девушка с полутораметровыми волосами раскрыла простые способы их отрастить

Украинский адвокат Инна Головина, имеющие полутораметровые волосы, раскрыла простые способы их отрастить. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Star.

В беседе с журналистами девушка рассказала, что однажды один из ее подписчиков в соцсетях назвал ее пряди ужасными, поскольку за ними надо постоянно ухаживать. «Был один комментарий, который меня немного обидел, и он гласил: "Как ужасно иметь такие волосы, тратить время на уход за ними, а не проживать жизнь, которая гораздо важнее"», — поделилась она своими воспоминаниями.

Несмотря на замечания хейтеров, Головина гордится такой особенностью своей внешности. «Но мои волосы — это моя душа, моя изюминка — и я этим очень горжусь. Большая часть моей аудитории — мужчины, их комментарии, как бальзам на душу. Мне пишут, что я вдохновляю девушек отращивать волосы, и думаю, что нахожусь на правильном пути», — заявила она.

Так, для ускорения роста волос собеседница издания советует стричь их один-два раза в год. При этом она призвала постоянно увлажнять концы и проводить массаж головы каждый день по 15-20 минут. Кроме того, Головина объяснила, что моет голову каждые три-четыре дня, используя для этого увлажняющий шампунь, бальзамы и маски. «У меня волосы жесткие, их нужно постоянно увлажнять и питать, поэтому я использую соответствующий уход. Мне хватает сорока минут, чтобы нанести все средства для волос, посидеть с маской 15 минут и смыть», — рассказала она.

Что касается сушки, то Головина прибегает к естественному методу, который занимает около 30 минут. Однако, если необходимо высушить пряди феном, то перед процессом она обязательно обрабатывает их термозащитным средством.

Блогерша Элла Харт из Лондона раскрыла действенный способ, который помогает бороться с выпадением волос в домашних условиях. 32-летняя инфлюэнсерша с никнеймом ellahearttry рассказала, что использует эффективное средство, которое помогает предотвратить облысение. По ее словам, для этого необходимо промыть рис холодной водой и добавить к нему несколько стеблей тимьяна.