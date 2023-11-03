Блогерша раскрыла действенный способ борьбы с облысением в домашних условиях

Блогерша Элла Харт из Лондона раскрыла действенный способ, который помогает бороться с выпадением волос в домашних условиях. Соответствующую информацию она разместила в своем TikTok.

32-летняя инфлюэнсерша с никнеймом ellahearttry рассказала, что использует эффективное средство, которое помогает предотвратить облысение. По ее словам, для этого необходимо промыть рис холодной водой и добавить к нему несколько стеблей тимьяна.

«А затем нужен мой секретный ингредиент — розовая вода. Она обладает противовоспалительными свойствами и регулирует уровень pH кожи головы», — пояснила юзерша. Полученную смесь женщина посоветовала залить теплой водой, взболтать и оставить на ночь.

После этого, как утверждает Харт, средство стоит наносить на голову перед ее мытьем и оставить на 20 минут. «Это мое волшебное зелье», — заключила она.

В октябре российский врач назвала главные причины облысения у мужчин. По словам специалиста, самой распространенным основанием, приводящим к выпадению волос, является андрогенетическая алопеция.