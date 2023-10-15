Российский врач назвала главные причины облысения у мужчин

Российский трихолог Анастасия Курская назвала главные причины облысения у мужчин. Соответствующий материал публикует News.ru.

По словам специалиста, самой распространенным основанием, приводящим к выпадению волос, является андрогенетическая алопеция. Как утверждает доктор, она связана с действием на организм активной формы тестостерона — дигидротестостерона. При этом такому заболеванию подвержены 50–60 представителей мужского пола, уточнила врач.

Эксперт подчеркнула, что решить данную проблему помогут препараты, блокирующие переход тестостерона в активную форму. Однако при отсутствии результата после лечения медик посоветовала задуматься о пересадке волос.

Помимо этого, Курская заявила, что на состояние волос также влияет сильный стресс. Кроме того, эксперт подчеркнула, что потеря волос может быть связана с аутоиммунными заболеваниями и рубцовыми поражениями.

«Также провоцировать выпадение могут и различные грибковые инфекции на коже головы или прием некоторых лекарственных препаратов. Однако на долю первых двух причин (андрогенетической и телогеновой алопеции) приходится до 70 процентов случаев сильного выпадения волос у мужчин», — заключила трихолог.

В сентябре российский дерматолог Татьяна Серебрякова назвала быстрый способ отрастить волосы. В первую очередь врач призвала использовать пилинги или скрабирующие препараты.