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10:46, 14 сентября 2023Ценности

Россиянкам назвали быстрый способ отрастить волосы

Дерматолог Татьяна Серебрякова: пилинги и скрабы помогут ускорить рост волос

Фото: Julia D. / Unsplash

Российский дерматолог Татьяна Серебрякова назвала быстрый способ отрастить волосы. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

В первую очередь врач призвала использовать пилинги или скрабирующие препараты. По словам медика, они помогут удалить чешуйки отмершей кожи, которые препятствуют поступлению кислорода и питательных веществ. В то же время следует применять сыворотки или концентраты для ускорения роста прядей, содержащие витамины группы B, ниацинамид и комплекс пептидов.

Кроме того, специалистка напомнила о необходимости придерживаться правильной диеты с должным количеством белка, витаминов D, B, омега-3 и микроэлементов. «Особенно важно устранить железодефицитное состояние, так называемую анемию. Она вызывает гипоксию луковицы волоса, в результате замедляется рост волоса, теряется густота», — подчеркнула собеседница издания.

Ранее основатель клиники Bade Бурак Эрсой перечислил действенные способы, которые помогают предотвратить выпадение волос. Так, он посоветовал придерживаться сбалансированной диеты с употреблением необходимого количества витаминов и минералов.

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    Алина Гостева
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