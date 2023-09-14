Россиянкам назвали быстрый способ отрастить волосы

Дерматолог Татьяна Серебрякова: пилинги и скрабы помогут ускорить рост волос

Российский дерматолог Татьяна Серебрякова назвала быстрый способ отрастить волосы. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

В первую очередь врач призвала использовать пилинги или скрабирующие препараты. По словам медика, они помогут удалить чешуйки отмершей кожи, которые препятствуют поступлению кислорода и питательных веществ. В то же время следует применять сыворотки или концентраты для ускорения роста прядей, содержащие витамины группы B, ниацинамид и комплекс пептидов.

Кроме того, специалистка напомнила о необходимости придерживаться правильной диеты с должным количеством белка, витаминов D, B, омега-3 и микроэлементов. «Особенно важно устранить железодефицитное состояние, так называемую анемию. Она вызывает гипоксию луковицы волоса, в результате замедляется рост волоса, теряется густота», — подчеркнула собеседница издания.

Ранее основатель клиники Bade Бурак Эрсой перечислил действенные способы, которые помогают предотвратить выпадение волос. Так, он посоветовал придерживаться сбалансированной диеты с употреблением необходимого количества витаминов и минералов.