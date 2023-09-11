Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:38, 11 сентября 2023Ценности

Перечислены действенные способы предотвратить выпадение волос

Фото: Unsplash

Основатель клиники Bade Бурак Эрсой перечислил действенные способы, которые помогают предотвратить выпадение волос. Соответствующий материал публикует Еxpress.co.uk.

Эксперт рассказал, что в холодное время года сухой воздух приводит к повреждению и ломкости прядей. По его словам, сбалансированная диета с употреблением необходимого количества витаминов и минералов позволит минимизировать этот процесс.

Материалы по теме:
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

Помимо этого, специалист посоветовал использовать шампунь, в составе которого находится гвоздика, обладающая противогрибковыми и антиоксидантными свойствами. Эрсой объяснил, что растение способствует очищению кожи головы. «Это особенно актуально для тех, кто страдает от сухой, зудящей кожи головы или жирных волос», — уточнил он.

Среди прочего, мужчина отметил важность постоянных физических нагрузок, методов релаксации и домашнего ухода. Кроме того, собеседник издания порекомендовал надевать головные уборы и наносить увлажняющие средства для волос.

Дефицит железа является одной из наиболее распространенных причин потери волос, и вы можете проверить это у врача.
Есть и другие причины, такие как нехватка витамина D, цинка и многих других элементов, поэтому убедитесь, что вы придерживаетесь сбалансированной диеты, включая яйца и жирную рыбу. Наконец, упражнения, осознанное дыхание и лекарства могут помочь естественным образом снизить уровень стресса, способствуя росту более здоровых волос

Бурак Эрсойоснователь клиники

Ранее в сентябре стилист Алексей Демидов назвал россиянкам прически, которые портят волосы. Так, ухудшить качество волос могут тугие пучки и конские хвосты, завязанные на макушке. Кроме того, негативное влияние оказывают начесы, тугое плетение и афрокосы.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор Дубовой погиб в центре Донецка

    СБУ обвинили в вербовке белорусов для совершения терактов

    Пассажир столичного метро спустился на рельсы и попал на видео

    Врач рассказал о последствиях привычки хрустеть шеей

    В США высказались по поводу поставок ATACMS Украине

    Рогов сообщил об атаке дронов-камикадзе на Энергодар

    В Госдепе прокомментировали военные учения Армении и США

    Число погибших после землетрясения в Марокко вновь выросло

    Девушка похудела на 54 килограмма с помощью простого блюда

    Сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости