Стилист назвал россиянкам портящие волосы прически

Стилист Алексей Демидов назвал россиянкам портящие волосы прически. Его комментарий публикует The Voice.

Так, ухудшить качество локонов способны тугие пучки и конские хвосты, завязанные на макушке. По словам эксперта, они препятствуют нормальному кровообращению и приводят к шелушению кожи головы.

Кроме того, негативное влияние оказывают начесы, тугое плетение и афрокосы. Последние, например, дают нагрузку на корни, истончая их и провоцируя выпадение прядей, пояснил специалист. В то же время он внес в список химическую завивку.

«Эта процедура очень вредна для волос, так как выполняется на основе кислоты! Волосы после нее становятся тусклыми и секущимися, что очень далеко от понятия красоты», — отметил собеседник издания.

Ранее в сентябре блогерша Келси Гриффин из Нью-Йорка, США, назвала три приводящие к жирности волос ошибки. В первую очередь девушка рекомендовала не ходить с распущенными волосами без необходимости. В то же время следует тщательно смывать шампунь с головы.