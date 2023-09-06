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13:25, 6 сентября 2023Ценности

Стилист назвал россиянкам портящие волосы прически

Фото: frantic00 / Shutterstock / Fotodom

Стилист Алексей Демидов назвал россиянкам портящие волосы прически. Его комментарий публикует The Voice.

Так, ухудшить качество локонов способны тугие пучки и конские хвосты, завязанные на макушке. По словам эксперта, они препятствуют нормальному кровообращению и приводят к шелушению кожи головы.

Кроме того, негативное влияние оказывают начесы, тугое плетение и афрокосы. Последние, например, дают нагрузку на корни, истончая их и провоцируя выпадение прядей, пояснил специалист. В то же время он внес в список химическую завивку.

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«Эта процедура очень вредна для волос, так как выполняется на основе кислоты! Волосы после нее становятся тусклыми и секущимися, что очень далеко от понятия красоты», — отметил собеседник издания.

Ранее в сентябре блогерша Келси Гриффин из Нью-Йорка, США, назвала три приводящие к жирности волос ошибки. В первую очередь девушка рекомендовала не ходить с распущенными волосами без необходимости. В то же время следует тщательно смывать шампунь с головы.

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    Алина Гостева
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