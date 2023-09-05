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09:15, 5 сентября 2023Ценности

Блогерша назвала три приводящие к жирности волос ошибки

Фото: Clay Banks / Unsplash

Блогерша Келси Гриффин из Нью-Йорка, США, назвала три приводящие к жирности волос ошибки. Соответствующий ролик опубликован в ее TikTok-аккаунте.

В первую очередь девушка рекомендовала не ходить с распущенными волосами без необходимости, поскольку иначе на них чаще будет попадать кожное сало с лица и рук. «Если вы отдыхаете дома, просто уберите волосы назад или соберите в конский хвост», — посоветовала она.

В то же время следует тщательно смывать шампунь с головы. По словам инфлюэнсерши, волосы будут выглядеть намного чище. Кроме того, автор видео отметила, что к повышенному выделению себума приводит сушка в естественных условиях.

«Я не говорю, что вы каждый раз должны полностью сушить волосы феном. Но, если вы посушите хотя бы корни в течение двух-трех минут, уверяю, вы заметите разницу», — заключила Гриффин.

В феврале Гриффин раскрыла правильный метод применения кондиционера для волос во избежание вреда прическе. Она заявила, что не следует оставлять упомянутое средство на волосах даже на несколько минут, поскольку это может привести к их сухости.

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    Алина Гостева
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