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18:43, 3 ноября 2023Ценности

Девушка заказала топ на сайте Shein и получила «бабушкины трусы»

Кадр: @itznotemmamc

Пользовательница сети Эмма Макхью с никнеймом @itznotemmamc из Ирландии заказала топ на сайте ретейлера Shein и получила «бабушкины трусы». Соответствующее видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 27-летняя юзерша предстала в указанном предмете гардероба коричневого цвета с открытой спиной, лямкой на шее, резинкой в нижней части изделия и вырезом на груди. Девушка рассказала, что на фото в каталоге ей понравилась данная вещь стоимостью семь долларов (примерно 650 рублей), однако при примерке результат отличался от желаемого.

Так, тиктокерша рассчитывала, что топ будет поддерживать ее бюст, но изделие оказалось чрезмерно просторным. «Сейчас я попытаюсь описать этот наряд. Подумайте о трусах своей бабушки, которые вы просто обернули вокруг груди», — обратилась к зрителям автор видео.

В сентябре сообщалось, что блогерша Шантель надела легинсы марки Shein, и они лопнули на ней во время тренировки в спортзале. Девушка сняла, как выполняет упражнение для укрепления мышц ног в фитнес-клубе. Однако инфлюэнсерше пришлось остановить занятие в середине подхода, поскольку она заметила дефект своего гардероба.

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      Карина Черных
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