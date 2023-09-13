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07:30, 13 сентября 2023Ценности

Легинсы Shein лопнули на блогерше во время тренировки в спортзале

Кадр: @chantellemarie.fit / TikTok

Блогерша Шантель (фамилия неизвестна) с никнеймом @chantellemarie.fit надела легинсы марки Shein, и они лопнули на ней во время тренировки в спортзале. Соответствующее видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 207 тысяч подписчиков.

Девушка сняла, как выполняет упражнение для укрепления мышц ног в фитнес-клубе. На размещенных кадрах она предстала в белом кроп-топе, черной бейсболке, кедах с логотипом бренда Nike и упомянутых лосинах серого цвета с абстрактными принтом.

Однако инфлюэнсерше пришлось остановить занятие в середине подхода, поскольку она заметила неисправность своего гардероба. Автор ролика продемонстрировала дыры на штанах, появившиеся вдоль шва в районе бедра. «Я больше никогда не надену легинсы Shein в "день ног"», — заявила она.

В марте блогерша с никнеймом @kes.the.kitty также осталась с порванными штанами во время интенсивной тренировки в спортзале. На размещенных кадрах девушка предстала в черном кроп-топе и зеленых легинсах с выделяющим ягодицы кроем. Когда она занималась на тренажере для вертикальной тяги, ткань брюк лопнула из-за натяжения.

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    Алина Гостева
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