Действия Израиля в Газе описали словами «глупость и слабость»

Генсек «Хезболлы» Насрулла: события в Газе демонстрируют слабость Израиля

События, происходящие сейчас в секторе Газа, демонстрируют глупость и слабость Израиля. В таком ключе высказался генеральный секретарь шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла, сообщает РИА Новости.

«То, что происходит сегодня в Палестине и в секторе Газа, раскрывает глупость и слабость Израиля», — заявил генсек организации в ходе первого за долгое время телевизионного обращения.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ стал наносить удары по объектам ливанской шиитской группировки «Хезболла» в ответ на обстрел израильской территории. «За последний час был зафиксирован ряд запусков из Ливана по израильской территории. В ответ Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по ряду террористических целей "Хезболлы" в Ливане», — отметили в оборонном ведомстве Израиля.