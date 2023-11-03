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13:15, 3 ноября 2023Мир

Действия Израиля в Газе сравнили с местью

Премьер Ирландии Варадкар: действия Израиля в секторе Газа похожи на месть

Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa / Reuters

Действия Израиля в секторе Газа похожи на месть, а не на законную самооборону, убежден премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Его слова приводит RTE.

Варадкар подчеркнул, что как любое государство Израиль имеет право на защиту, а также преследовать палестинское движение ХАМАС, чтобы они не смогли напасть вновь.

«Но то, что я вижу происходит в настоящий момент, — это не просто самооборона, это больше походит на месть, и это не та позиция, которую мы должны занимать. Я не думаю, что таким образом Израиль сможет гарантировать будущую свободу и безопасность», — убежден политик.

Премьер отметил, что Израиль прислушивается к союзникам, в частности США, однако не считает нужным обращаться к мнению других сторон.

Ранее ХАМАС выразило готовность пойти на полный компромисс для обмена пленными с израильской стороной.

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