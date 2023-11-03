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07:30, 3 ноября 2023Россия

Российские военные уничтожили блиндаж ВСУ на артемовском участке

Отряд «Викинг» дроном-камикадзе уничтожил блиндаж ВСУ на артемовском участке

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военные отряда специального назначения «Викинг» обнаружили замаскированный блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами на артемовском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что бойцы «Викинга» уничтожили блиндаж ВСУ дроном-камикадзе. Кадры обнаружения и поражения цели опубликовало российское агентство. На видео расчет разведывательного беспилотника сначала установил укрепленную позицию ВСУ, а после этого уничтожил ее дроном-камикадзе. В результате атаки сдетонировали боеприпасы. Инцидент произошел на артемовском участке.

Ранее российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами и склад ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военные также уничтожили две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицу M-777 и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.

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      Марина Совина
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