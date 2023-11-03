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06:58, 3 ноября 2023Россия

Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами и склад ВСУ

Артиллеристы уничтожили пункт управления дронами и склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российская артиллерия уничтожила на донецком направлении пункт управления дронами и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает РИА Новости.

Астафьев уточнил, что артиллеристы поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в районе Резниковки. Кроме того, военные ликвидировали склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Верхнекаменского в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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Российская штурмовая и армейская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки. Военные также уничтожили две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицу M-777 и 152-миллиметровую гаубицу Д-20.

Ранее российские войска при поддержки авиации и артиллерии отразили попытку штурмовых групп ВСУ атаковать на донецком направлении. Это произошло в районах Яковлевки, Клещеевки и Курдюмовки.

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      Марина Совина
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