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06:03, 30 октября 2023Бывший СССР

ВСУ потеряли до 110 бойцов при попытке атаковать ВС РФ на донецком направлении

МО РФ: российский «Юг» ликвидировал до 110 бойцов ВСУ на донецком направлении
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские войска при поддержки авиации и артиллерии отразили попытку штурмовых групп Вооруженных сил Украины атаковать на донецком направлении. В результате в рядах противника были ликвидированы до 110 бойцов, сообщил представитель Минобороны РФ, начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

«Нанесено огневое поражение по скоплениям военной техники и живой силе противника в районах Яковлевки, Клещеевки и Курдюмовки. Противник потерял до 110 военнослужащих», — уточнил Астафьев.

По его словам, также при попытке атаковать ВСУ понесли потери в военной технике, лишившись двух бронированных автомобилей, 122-миллиметровой гаубицы Д-30, американской 155-миллиметровой гаубицы M777, минометов 82-го и 120-го калибров.

Астафьев добавил, что российские системы ПВО смогли уничтожить беспилотники R18, FPV и «Валькирия» неподалеку от Золотаревки, Нырково и Троицкого в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее стало известно об уничтожении российскими подразделениями 225 солдат ВСУ под Купянском. Также украинская сторона лишилась танка, бронемашины «Козак», пикапа, гаубицы «Гвоздика» и двух минометных расчетов.

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      Александра Синицына
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