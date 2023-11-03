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08:26, 3 ноября 2023Россия

Две школьницы упали с крыши в российском городе

V1.ru: школьницы 11 и 14 лет упали с крыши в Дзержинском районе Волгограда

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Две школьницы 11 и 14 лет упали с крыши в Дзержинском районе Волгограда. Об этом стало известно региональному порталу V1.ru.

По информации издания, инцидент произошел в микрорайоне Жилгородок. Родители детей, которые учатся в одной школе с пострадавшими россиянками, отметили, что обе всегда вели себя позитивно.

Одну из девочек с тяжелыми травмами доставили в реанимацию, ее подругу спасти не удалось. «Одна девочка из шестого класса, вторая — из восьмого», — разъяснили родители их одноклассников.

Волгоградские следователи начали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске Ставропольского края жители спасли девочку, которая повисла на балконе девятого этажа. Очевидцы вызвали сотрудников полиции и медиков. Общими усилиями школьницу удалось вернуть в квартиру целой и невредимой.

После инцидента ее родителями заинтересовались представители городской комиссии по делам несовершеннолетних.

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      Анна Щербакова
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