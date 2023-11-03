Экс-глава ЕК указал на отсутствие Европы в конфликте на Ближнем Востоке

Экс-глава ЕК Проди указал на отсутствие Европы в конфликте на Ближнем Востоке

Европа «отсутствует» в конфликте на Ближнем Востоке. У европейской стороны не было сильного коллективного предложения для разрешения ближневосточного кризиса, заявил экс-глава Европейской комиссии (ЕК) и бывший премьер-министр Италии Романо Проди, передает ТАСС.

«В течение многих лет мы имели большое влияние, диалоги были идеальными со всеми странами. В том числе и потому, что у меня были очень четкие критерии: я хотел попытаться с каждой страной найти общие правила сосуществования в нашем многообразии», — указал политик, отметив, что у Европы есть шанс вернуть свою роль.

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что решительно осуждает атаки Израиля против палестинцев. Он провел телефонные переговоры с коллегами из Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Организации исламского сотрудничества. Стороны, в частности, рассмотрели ситуацию на Западном берегу реки Иордан.

В ходе переговоров Боррель указал на острую необходимость добиться мирного урегулирования ситуации, чтобы предотвратить повторение подобных конфликтов.