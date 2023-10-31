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20:20, 31 октября 2023Мир

Боррель осудил атаки Израиля против палестинцев

Боррель заявил, что решительно осуждает атаки Израиля против палестинцев

Фото: Xiaoyu Yin / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что решительно осуждает атаки Израиля против палестинцев. Его слова приводятся на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Отмечается, что Боррель провел телефонные переговоры с коллегами из Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Организации исламского сотрудничества. Стороны, в частности, рассмотрели ситуацию на Западном берегу реки Иордан.

«Боррель выразил большую обеспокоенность нападениями израильских поселенцев на палестинцев, которые он решительно осудил», — сказано в заявлении.

В ходе переговоров Боррель указал на острую необходимость добиться мирного урегулирования ситуации, чтобы предотвратить повторение подобных конфликтов.

Ранее главы министерств иностранных дел ЕС не смогли найти способ, по которому будет возможно наладить диалог между Палестиной и Израилем.

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