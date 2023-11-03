Енот из контактного зоопарка испортил день рождения петербургской школьнице

В Петербурге енот в зоопарке набросился на школьницу в день ее рождения

В Санкт-Петербурге енот из контактного зоопарка в Спасском переулке испортил день рождения 13-летней школьнице. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, девочка пришла в зоопарк после уроков. Животное внезапно на нее набросилось. Енот вцепился ребенку сначала в левое ухо, а затем — в палец левой руки.

Ребенок обратился в больницу лишь спустя несколько часов после инцидента. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге девочка пострадала от укуса змеи при посещении контактного зоопарка. Рептилия висела на шее юной россиянки, а через некоторое время впилась ей в подбородок. Мать и сотрудница зоопарка тут же сняли ее с ребенка. Школьницу увезли в больницу. Некоторые гости зоопарка жаловались, что змея вела себя агрессивно и до инцидента.