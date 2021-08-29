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Змея укусила девочку в контактном зоопарке Екатеринбурга

Змея напала на пятилетнюю девочку в контактном зоопарке «Парк бабочек» в Екатеринбурге
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Кадр: E1

В Екатеринбурге девочка пострадала от укуса змеи при посещении контактного зоопарка, об этом рассказал отец ребенка по имени Владимир пишет портал E1.

Как уточнил мужчина, не пожелавший называть фамилию, он вместе с супругой и пятилетней дочерью пришел в «Парк бабочек» на проспекте Ленина. При «общении» ребенка со змеей он попросил у сотрудников учреждения показать документы о том, что пресмыкающееся не ядовитое.

Змея висела на шее девочки, а через некоторое время впилась ей в подбородок. Мать и сотрудница зоопарка тут же сняли ее с ребенка. Девочку увезли в больницу.

Как объяснили в контактном зоопарке, змей в учреждении можно брать на руки. Посетители часто это делали, но животное впервые напало на гостя. Они считают, что у девочки, которая до этого играла с цыплятами, руки пахли ими. Змея могла напасть именно из-за этого, считают они.

Ранее житель индийской деревни в штате Одиша решил отомстить укусившей его ядовитой змее и искусал ее до смерти. После этого он принес мертвую змею в деревню и рассказал о произошедшем жене.

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