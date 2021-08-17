Мужчина отомстил укусившей его ядовитой змее и искусал ее до смерти

Индиец искусал до смерти попавшуюся ему на дороге змею

Житель индийской деревни в штате Одиша (Орисса) решил отомстить укусившей его ядовитой змее и искусал ее до смерти. Об этом сообщает сайт телеканала News 18.

Змея укусила 45-летнего Кишора Бадру (Kishore Badra) в ногу, когда он возвращался домой после работы на рисовом поле.

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«Что-то цапнуло меня за ногу, когда я пешком шел домой. Я включил фонарь и увидел, что это ядовитый индийский крайт. Я захотел отомстить, схватил змею руками и несколько раз укусил ее. В результате рептилия погибла», — отметил индиец.

После этого он принес мертвую змею в деревню и рассказал о произошедшем жене.

Вскоре о происшествии узнала вся деревня. Теперь Бадра показывает рептилию друзьям. Некоторые из них посоветовали мужчине обратиться в больницу, но он отказался. Вместо этого он отправился за советом к местному лекарю. Ни укус змеи, ни тот факт, что индиец искусал обидчицу, никак не отразились на его здоровье.

Индийский крайт, также известный как голубой бунгарус, лидирует по частоте укусов людей среди змей Индии.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар скончался мужчина, который загрыз ядовитую змею. Родственники уговаривали мужчину обратиться к врачу, но он объявил, что такие маленькие змеи не ядовиты, отказался и ушел спать.

