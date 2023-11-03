Эрдоган заявил об отправке самолетов с гуманитарной помощью Газе

Эрдоган: Турция направила 10 самолетов с гуманитарной помощью Газе

Турция направила десять военных грузовых самолетов с гуманитарной помощью в сектор Газа и намерена ее наращивать. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Организации тюркских государств, передает ТАСС.

«Мы работаем над новыми механизмами, чтобы гарантировать безопасность каждого. На данный момент мы отправили десять самолетов с гуманитарным грузом и будем отправлять еще. Совместные действия тюркского мира будут способствовать сначала прекращению огня, а затем и миру», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган также отметил, что помимо ситуации в Газе Турция будет содействовать завершению украинского конфликта. Он подчеркнул, что боевые действия негативно влияют на все сферы жизни — от энергетики до продовольствия.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан во время закрытой встречи в Берлине заявил, что Европейский союз показывает двойные стандарты по Украине и Палестине.